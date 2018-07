(ANSA) – ROMA, 03 LUG – “Oggi non abbiamo parlato di Olimpiadi 2026. Ci riserviamo di farlo nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Decisione il 10 luglio? Penso proprio di sì”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell’incontro andato in scena a Palazzo Chigi per parlare delle Universiadi di Napoli 2019, al quale hanno preso parte anche il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti e il vice premier Luigi Di Maio. “Sono arrivati i dossier delle tre città da poco – ha sottolineato Malagò parlando della decisione sulla scelta della città da candidare per i Giochi invernali del 2026 – non ho avuto il tempo per guardarli. A giorni avrete le risposte su tutto”.