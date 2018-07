CARACAS.- Con el objetivo de compensar el incremento de los costos laborales, los empresarios encargados de la administración de las estaciones de servicios, conocidas como “gasolineras” han decidido no ofrecer servicio al público los días domingo.

Lo que impulsó a la toma de esta decisión fue las dificultades del personal para trasladarse desde sus casas al lugar de trabajo, debido a la falta de transporte público, los incrementos salariales y del bono de alimentación decretados por el gobierno.

Además se destacó que la inseguridad que se evidencia en el territorio nacional, ha modificado los horarios de atención de este tipo de establecimientos, ya que gasolineras que anteriormente prestaban servicio 24 horas, cierran en el horario nocturno para resguardar a su personal.

Según han notificado los encargados de distintas gasolineras, se presume que en caso de no encontrar solución a la problemática añadirán algún otro día de la semana al calendario de inactividad con respecto a no prestar servicio al público.

Los concesionarios destacaron que las ventas de gasolina y diesel han bajado porque hay menos vehículos que van a llenar el tanque. “Las camionetas y autobuses casi no vienen. Según relato un “bombero”, “hace un par de meses compraba una gandola diaria de combustible, ahora lo hago cada dos días”. Una cisterna de combustible contiene entre 30.000 y 35.000 litros.

La situación anómala en las estaciones de servicio se observa en toda Venezuela, alertaron fuentes sindicales del sector petrolero que pidieron no citar sus identidades. “En oriente la gente no saca su vehículo a la calle porque no puede comprar el lubricante, el caucho o el repuesto”, afirmó uno de los trabajadores.

Las fuentes refirieron que el consumo del mercado interno de derivados de hidrocarburos ha descendido de manera importante en 2018 debido a la poca circulación de vehículos, asunto sobre el cual Pdvsa no da la información correspondiente como ocurre con el resto de las cifras oficiales.