(ANSA) – BERLINO, 3 LUG – La coalizione di governo a Berlino ha concluso le sue consultazioni sui migranti senza risultato. Gli alleati dell’esecutivo si sono dati appuntamento a giovedì sera per continuare il confronto. Secondo la presidente socialdemocratica Andrea Nahles, sarebbero stati fatti dei progressi. “Tutto è ancora in divenire e abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per precisare le cose”, ha detto al termine dell’incontro il vicecancelliere socialdemocratico, Olaf Scholz. I colloqui si sono svolti a Berlino, in cancelleria, sull’accordo raggiunto ieri dall’Unione sui centri-transito per i migranti registrati in altri paesi Ue. I colloqui sono stati positivi e sono avvenuti in una buona atmosfera, hanno confermato tutti.