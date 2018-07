(ANSA) – BERLINO, 3 LUG – “Il governo sicuramente non è pronto a chiudere accordi a spese dell’Austria”: lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in conferenza stampa oggi pomeriggio. “Naturalmente non sosterremo e non chiuderemo nessun patto a carico dell’Austria”, ha detto il leader del Fpoe austriaco. Il ministro degli interni austriaco, Herbert Kickl, ha aggiunto che “non permetteremo che l’Austria subisca danni” dal momento che non deve più subire “l’eredità di una sbagliata cultura dell’accoglienza, che in Europa è legata ad alcuni nomi in particolare”, ha proseguito il ministro.