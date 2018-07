(ANSA) – TORINO, 4 LUG – C’è anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, tra i tifosi della Juventus che sognano l’arrivo sotto la Mole di Cristiano Ronaldo. “Sarebbe straordinario – commenta a margine della presentazione del pre dossier per la candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026 – Non lo immagino perché già solo immaginarlo sarebbe troppo, non solo da juventina ma da sindaca, anche dal punto di vista dell’immagine del nostro territorio. Sono certa che l’eventuale arrivo sarebbe molto positivo per il territorio il calcio italiano e per la città”.