(ANSA) – ROMA, 4 LUG – Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è al Coni per incontrare il capo dello sport italiano, Giovanni Malagò, per consegnargli di persona il dossier della candidatura di Cortina ai Giochi invernali del 2026. Prima di questo incontro è andato in scena un colloquio tra il governatore Veneto e il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti.