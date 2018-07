(ANSA) – BRUXELLES, 4 LUG – Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e il ministro degli Interni Matteo Salvini parteciperanno alle riunioni ministeriali in programma lunedì 9 luglio a Londra, in occasione del vertice dei Balcani occidentali organizzato dal Regno Unito nell’ambito del ‘processo di Berlino’. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee a Bruxelles. Il summit annuale dei leader e dei ministri dei Balcani occidentali si svolgerà martedì 10 nella capitale inglese e prevede la partecipazione dei rappresentanti dei sei Paesi balcanici (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Kosovo e Serbia) e dei Paesi Ue coinvolti nel ‘processo di Berlino’ (Italia, Austria, Francia, Germania, Croazia e Slovenia), a cui si aggiungono Regno Unito e Polonia in qualità di organizzatori per il 2018 e 2019. Obiettivo principale del processo di Berlino è favorire l’avvicinamento dei sei Paesi dei Balcani occidentali all’Ue.