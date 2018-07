(ANSA) – GINEVRA, 4 LUG – Il direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) William Swing è giunto stamani a Tripoli per incontri con i sopravvissuti delle ultime tragedie migratorie al largo delle coste della Libia e con il premier libico Fayez Sarraj, ha annunciato l’Oim. Nel corso del fine settimana circa 218 migranti hanno perso la vita in mare. “Dopo la serie di tragedie e la perdita di centinaia di vite di migranti tra cui diversi bambini sono tornato in Libia, il mio messaggio è che tutti devono concentrarsi sul salvataggio di vite e la protezione dei i diritti dei migranti”, ha detto Swing citato in una nota. Si tratta della terza visita di Swing in Libia negli ultimi mesi.