(ANSA) – MOSCA, 4 LUG – Un’auto è finita a tutta velocità su un marciapiede vicino a una fermata dei mezzi pubblici a Sochi uccidendo una persona e ferendone altre cinque. Secondo la polizia – citata da Russia Today – il guidatore si sarebbe addormentato al volante. Un video mostra un’auto nera che si dirige ad alta velocità sul marciapiede travolgendo i passanti per poi finire la sua corsa contro un’altra automobile. Sochi è una delle città russe in cui si giocano i Mondiali di calcio. Secondo la polizia, nell’incidente ha perso la vita un abitante di Sochi di 63 anni e altre tre persone sono state ricoverate in ospedale. Il Dipartimento per la Salute pubblica di Sochi ha invece fatto sapere all’agenzia Ria Novosti che cinque persone sono state portate in ospedale in ambulanza. Stando ai medici, nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. Un episodio in qualche modo simile si era verificato il 16 giugno a Mosca, dove un taxi aveva travolto otto passanti in via Ilyinka, nel centro della capitale, tra cui due tifose messicane.