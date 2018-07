(ANSA) – NAPOLI, 4 LUG – “Siamo contro la devastazione di Mostra d’Oltremare, non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra”. Il giorno dopo la cabina di regia di Roma sulle Universiadi, che ha aggiornato ogni decisione al 13 luglio, Vincenzo De Luca torna sul villaggio degli atleti e sull’idea di allestirlo alla Mostra d’Oltremare. Il governatore, rivolgendosi al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che invece è incline ad accettare l’idea della Mostra, dice: “La Regione – ricorda De Luca – investe 170 milioni. Poi se ci sono altre istituzioni che si vogliono sostituire a noi, è semplice, cacciano 170 milioni e prendono in mano tutto. In cabina di regia abbiamo spiegato che si possono utilizzare navi da crociera per le migliaia di atleti e se ne rimangono 2000 troviamo 5000 mq di area per il piccolo villaggio”. Non usa toni polemici Luigi de Magistris: “C’è la disponibilità di una sola nave, credo che si possa arrivare a una mediazione. Anche se resta in campo un progetto vero, che non deturpa la Mostra d’Oltremare”.