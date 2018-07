(ANSA) – ISTANBUL, 4 LUG – L’alleanza elettorale dell’opposizione turca si spacca ancor prima di sedersi in Parlamento. Mentre l’azionista di maggioranza della ‘Coalizione Nazionale’ anti-Erdogan, il socialdemocratico Chp, fa i conti con una dura lotta intestina per la leadership tra il candidato presidente Muharemm Ince e il suo attuale capo Kemal Kilicdaroglu, i nazionalisti laici del Buon partito (Ip) e gli islamisti del Sp hanno fatto sapere di ritenere conclusa l’esperienza dell’alleanza, giudicandola soltanto come strategica per le urne. Un nuovo regolamento elettorale ha infatti permesso per la prima volta nelle elezioni legislative del 24 giugno la creazione di formali intese pre-voto, utili tra l’altro a calcolare il superamento della soglia di sbarramento del 10% sul totale dei voti dei partiti in coalizione. Senza l’accordo, l’Ip, che ha conquistato il 9,96%, sarebbe rimasto fuori dal Parlamento e i suo 43 seggi distribuiti tra gli altri partiti.