(ANSA) – BERGAMO, 4 LUG – “L’anno prossimo spero di presentare la squadra coi lavori già iniziati. Sarà uno stadio fantastico”. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, esprime quest’auspicio, a margine del saluto della squadra ai tifosi nello stadio Atleti Azzurri d’Italia, prima della partenza per il ritiro in Valseriana: “Dipendesse da noi avremmo cominciato, è un problema a livello di autorizzazioni – spiega -. Speriamo di poter partire con una delle due curve alla fine del prossimo campionato”. Circa il mercato, Percassi taglia corto per quello interno, lanciando un messaggio all’intero panorama nazionale: “Stiamo alla finestra e, se si presenterà qualche occasione, non ci tireremo indietro – chiude -. Cristiano Ronaldo? Farà bene al calcio italiano”.