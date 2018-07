ROMA. – CRISTIANO RONALDO, ma non solo. La Juventus sta cercando di capire se davvero può arrivare al cinque volte Pallone d’Oro, e anche se sia il caso, per avere i soldi da investire nell’affare, di cedere anche DYBALA e PJANIC, oltre a HIGUAIN, che andrà al Chelsea (intenzionato, dopo i Mondiali, a ‘dare l’assalto’ anche ad ALISSON).

Intanto il Real Madrid ha sparato una richiesta di 100 milioni proprio al Chelsea che si era informato su KOVACIC. In entrata la Juve continua a seguire anche la pista DARMIAN, per il quale c’è la concorrenza di Inter (ma i nerazzurri lo vogliono in prestito) e Napoli. Allegri avrebbe invece bloccato la partenza di RUGANI, che però vorrebbe trovare maggiore spazio.

E’ stato il giorno del Sassuolo, che ha messo a segno i colpi BOATENG e DI FRANCESCO (al Bologna, per il figlio d’arte, andrà FALCINELLI). Ma gli emiliani non vogliono fermarsi qui, perché insistono con il Milan per LOCATELLI, cercato anche dal Cagliari. Su BERARDI alla Roma non ci sono novità, nel senso che la dirigenza neroverde non vorrebbe privarsene dopo che ha già ceduto Politano all’Inter, mentre si valuta l’offerta della Lazio per ACERBI: il giocatore vuole andare, ma fra richiesta e offerta c’è ancora una differenza di due milioni (12 contro 10). L’impasse potrebbe essere superato inserendo CATALDI nella trattativa.

Il ds laziale Tare continua anche a trattare FREULER con l’Atalanta. Colpo del Parma, che fa tornare in Italia il difensore BRUNO ALVES, che era ai Rangers Glasgow. Per la porta la scelta è tra SEPE ed AGAZZI. MILINKOVIC SAVIC, fratello del talento della Lazio, è il nuovo portiere della Spal, mentre il Frosinone è su SPORTIELLO. La dirigenza ciociara cerca ora CRISETIG per il centrocampo, il doriano SALA per la fascia e MAXI LOPEZ per l’attacco. Piace anche ROSI, svincolatosi dal Genoa.

Dal Brasile si continua a smentire che LUCAS VERISSIMO possa andare al Torino (che infatti ha preso il genoano IZZO), visto che il difensore del Santos sembra destinato alla Russia. Il d.s. del Milan Mirabelli è concentrato sulle cessioni, in particolare, oltre a Locatelli, quelli di KALINIC, che ha offerte dalla Spagna, Bacca (il Villarreal vuole riscattarlo ma non alla cifra stabilita dai rossoneri), GOMEZ, che andrà al Boca Juniors, e ANTONELLI.

Triplo colpo in entrata per la Sampdoria, vicinissima all’ingaggio dell’udinese JANKTO, del portiere JANDREI della Chapecoense dell’attaccante del Palermo LA GUMINA. Infine Genoa e Udinese, che si contendono ROHDEN del Crotone.