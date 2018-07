(ANSA) – TORINO, 4 LUG – Cristiano Ronaldo “ha già firmato” per la Juventus e “ha fatto le visite a Monaco di Baviera”. È la convinzione di Luciano Moggi che, su Twitter, dà per certo l’arrivo a Torino dell’attaccante bianconero. Moggi, che è arrivato alla convinzione dopo avere parlato “con alcune persone importanti”, fu a un passo dall’ingaggiare Ronaldo 16 anni fa, quando ‘CR7’ era appena 18enne. Il rifiuto di Salas, che doveva essere la contropartita tecnica per chiudere l’affare, fece sfumare tutto.