CARACAS – La Federación Venezolana de Béisbol (FEVEBEISBOL) ha diramato la lista dei convocati per Juegos Centroamericanos y del Caribe che si svolgeranno a Barranquilla tra il 19 ed il 29 luglio.

La vinotinto ha un único obiettivo nel torneo di baseball: salire sul podio!

Un’ottima prestazione in questo torneo aiuterá alla delegazione creola a conquistare punti preziosi per il ranking mondiale e l’automatica qualificazione per la Coppa Premier 12 dell’anno prossimo dove saranno in palio posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

La nazionale creola é allenata da Edwin Hurtado. L’ex lanciatore di Cardenales e Leones avrá nel suo staff tecnico Carlos Leal, Héctor Machillanda ed Eudys Hurtado. Mentre Oscar Izaguirre sará il delegato della spedizione venezuelana.

Tra i convocati di Hurtado ci sono due “peletoros” storici della Liga Venezolana de Baseball Profesional stiamo parlando di José “El hacha” Castillo e Luis Jiménez. Castillo é ad un passo da i 1000 hits nella LVBP, mentre Jiménez é il mancino con piú fuoricampo nel torneo locale.

A livello difensivo, ci saranno tre ottimi lanciatori come Wilfredo Ledezma (che ha una vasta esperienza nel torneo locale en ella Major League Baseball), Anthony Ortega e Jean Toledo.

La vinotinto fará il suo esordio nei Juegos Centroamericanos y del Caribe il 21 luglio quando sfiderá il Porto Rico. Poi sfiderá Republica Dominicana, Nicaragua, Cuba, Colombia, Messico e Panamá.

Di seguito la lista dei convocati del Venezuela per affrontare il torneo di baseballa a Barranquilla.

Lanciatori: Edgar Alfonzo, Josmar Carreño, Juan Colmenarez, Alvin Herrera, Wilfredo Ledezma, Héctor Mayora, Wilce Nieves, Anthony Ortega, Carlos Parra, Marcos Tábata e Jean Toledo

Ricevitori: Derwin Pinto e Alixon Suárez

Infielders: Edgar Bruzual, Rehiner Córdova, Alberto González, Luis Jiménez, Mario Martínez e Jhonny Medrano

Outfielders: José Duarte, Yonathan Sivira e Júnior Sosa

Utilities: José Castillo e Carlos Colmenares

(di Fioravante De Simone)