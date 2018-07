(ANSA) – ROMA, 5 LUG – Altre sei persone sono morte a Montreal portando a 12 il bilancio delle vittime provocate nella città dall’ondata di caldo che ha colpito il Canada centrale e orientale: altre cinque persone sono morte nella regione di Eastern Townships, nel sudest del Quebec, e secondo le autorità anche in questi casi il caldo potrebbe essere stato fatale. A Montreal la colonnina di mercurio ha registrato ieri una temperatura massima di 34 gradi, un picco che secondo i metereologi verrà eguagliato anche oggi, prima di scendere attorno ai 24 gradi domani. Secondo David Kaiser, un medico del dipartimento di Montreal per la salute pubblica, gran parte delle 12 vittime vivevano sole e non avevano accesso all’aria condizionata. Intanto, i telefoni dei servizi di emergenza della città continuano a squillare senza sosta: nella sola giornata di ieri un record di oltre 1.200 persone hanno telefonato al 911 per segnalare casi legati al caldo.