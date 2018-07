(ANSA) – ROMA, 5 LUG – In Italia 427 mila bambini, in soli 5 anni, testimoni diretti o indiretti dei maltrattamenti in casa nei confronti delle loro mamme, quasi sempre per mano dell’uomo; più di 1,4 milioni le madri vittime di violenza domestica nella loro vita. Tra le donne che hanno subito una qualche forma di violenza più di 1 su 10 ha temuto per la propria vita o quella dei propri figli e in quasi la metà dei casi i loro bambini hanno assistito ai maltrattamenti. Lo afferma Save the Children che diffonde un nuovo dossier e sottolinea l’urgenza di una strategia per contrastare questo tipo di violenza. Save the Children da oggi fa partire una iniziativa di sensibilizzazione “Abbattiamo il muro del silenzio” per accendere i riflettori su quella che definisce “una piaga invisibile che ha conseguenze devastanti sulla vita dei minori”. Da oggi fino al 7 luglio, a Palazzo Merulana a Roma, ci sarà una installazione ‘immersiva’ “La Stanza di Alessandro” per provare in prima persona il dramma che tanti bambini vivono quotidianamente.