(ANSA) – ROMA, 05 LUG – Allo Scottish Open (12-15 luglio), quinto evento stagionale delle Rolex Series European Tour, per preparare il terzo major dell’anno. I big americani sono pronti ad approdare in Scozia per giocare e allenarsi in vista di un appuntamento clou della stagione del grande golf, l’Open Championship (19-22 luglio). Da Patrick Reed (campione Masters) a Rickie Fowler passando per Phil Mickelson e Matt Kuchar. Senza dimenticare Charley Hoffman, Kevin Chappell, Luke List, Julian Suri, Peter Uihlein e Chase Koepka. Tantissimi i giocatori statunitensi che scenderanno sul green del Gullane GC per contendersi un trofeo che metterà in palio un montepremi di 7 milioni di dollari oltre che punti fondamentali per la corsa alla Race to Dubai e, soprattutto, alla Ryder Cup parigina (28-30 settembre). Nel field, tra gli altri, pure lo spagnolo Rafa Cabrera Bello (campione in caria), il tedesco Martin Kaymer e i britannici Justin Rose (n.3 mondiale) e Tommy Fleetwood.