(ANSA) – FOGGIA, 5 LUG – Un nigeriano di 27 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola che sarebbe partito accidentalmente dalla pistola di ordinanza di un agente delle volanti della questura di Foggia nel corso di una colluttazione. La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che stavano dando aiuto ad una signora vittima, a quanto sembra, di un tentativo di scippo della borsa da parte del nigeriano e che per questo si sarebbe rifugiata in un bar dando l’allarme. L’episodio è avvenuto martedì sera – ma solo oggi se ne è avuta notizia – in corso Garibaldi. Un poliziotto, nel corso dell’identificazione, sarebbe stato aggredito dall’immigrato il quale, nella colluttazione, gli avrebbe sfilato lo sfollagente. A quel punto è intervenuto anche l’altro agente che ha estratto la pistola dalla fondina e dall’arma sarebbe partito accidentalmente un colpo che ha ferito il nigeriano ad una gamba. L’uomo, che guarirà in 30 giorni, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.