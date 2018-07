(ANSA) – MONTECARLO, 5 LUG – Da sempre orgoglioso – anche per motivi di famiglia – della sua fede rossonera, quest’anno Pier Silvio Berlusconi confessa di “non aver fatto l’abbonamento al Milan”. Poi aggiunge, parlando con i cronisti a Montecarlo a margine della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset: “Non conosco la situazione finanziaria del Milan, ma ovviamente mi auguro che possa ritrovare la giusta serenità di gestione per continuare la sua strada gloriosa”. Cristiano Ronaldo sempre più vicino alla Juventus? “Il sangue è ancora rossonero, ma certo se ci riescono fanno benissimo, lui è pazzesco”, risponde. “Mio figlio – racconta – non è particolarmente appassionato di calcio, ma quando vede Cristiano Ronaldo resta incantato”.