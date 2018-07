(ANSA) – MOSCA, 5 LUG – Centinaia di minatori – da 200 a 1.000 secondo le diverse stime – si sono radunati davanti al Parlamento ucraino per protestare contro il mancato pagamento dei loro stipendi. Alcuni lavoratori battono con forza i caschi sul marciapiede per fare rumore. Altri stringono in mano cartelli con messaggi come “Pagateci i nostri stipendi” e “No alla chiusura delle miniere”.