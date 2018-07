CARACAS – Il Tavolo dell’Unità Democratica, o quel che resta dell’eterogenea coalizione, continua a perdere pezzi. Acciòn Democratica, il partito fondato da Ròmulo Betancourt, avrebbe deciso di abbandonare l’“Unità”. La spinta determinante verso la scissione verrebbe dalla base. Questa, stando a indiscrezioni, vorrebbe un partito più coinvolto nei processi elettorali futuri.

La scissione, se dovesse essere confermata, rappresenterebbe un duro colpo alla coalizione. Mostrerebbe in tutta la sua gravità le crepe all’interno dell’Opposizione. Questa non riesce a trovare un vero obiettivo comune di lotta, né la coesione per minimizzare le rivalità interne.

Acciòn Democratica, assieme con Voluntad Popular e Primero Justicia, è tra i partiti più rappresentativi, sia storicamente sia numericamente. E, fino a ieri, era riuscito ad anteporre gli interessi dell’unità ai propri.

Il veto di VP

Stando a indiscrezioni, la base di Acciòn Democratica criticherebbe all’unità la carenza di coerenza. Censura soprattutto il mancato accordo nella scelta di un Segretario Esecutivo capace di amalgamare e conciliare le diverse anime dell’Opposizione.

Come si ricorderà, per la Segreteria Esecutiva del Tavolo dell’Unità Democratica si era fatto il nome di Ramon Guillermo Aveledo, un intellettuale de indubbia qualità umana. Per questi avrebbe rappresentato un ritorno, poiché è già stato Segretario Esecutivo del Mud. L’intransigenza di Voluntad Popular, però, non ha reso possibile la sua elezione. E così il Tavolo dell’Unità Democratica è oggi una nave alla deriva, a punto di naufragare definitivamente.