(ANSA) – MOSCA, 05 LUG – Il presidente russo Vladimir Putin non assisterà alla partita Russia-Croazia, in programma a Sochi il 7 luglio. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlio Dmitry Peskov, citato dai media russi. “Per adesso questo viaggio non è stato incluso nell’agenda di Putin”, ha detto Peskov.