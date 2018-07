(ANSA) – NAPOLI, 5 LUG – Faouzi Ghoulam riprederà ad allenarsi tra un mese, se arriverà l’ok medico dopo l’operazione a cui si è sottoposto ieri. Lo ha spiegato il medico del Napoli Alfonso De Nicola: “L’operazione di Ghoulam – ha detto a Radio Kiss Kiss – era programmata, volevamo effettuarla prima delle vacanze ma poi, insieme al ragazzo, abbiamo cambiato idea e deciso di anticipare il suo ritorno e operarlo ora. È stato rimosso il filo inserito nella rotula, per il recupero vogliamo essere cauti e farlo rientrare al 100%. Tempi? Dovremo aspettare intorno a un mese per farlo tornare a lavorare bene sul campo, fino ad allora farà riabilitazione. Rifaremo una visita di controllo tra circa 4 settimane e il professor Mariani ci darà l’ok per farlo allenare liberamente”. De Nicola ha sottolineato anche che le visite mediche dei due nuovi giocatori del Napoli Meret e Fabian Ruiz “hanno avuto esito positivo”, come pure quella cui è sottoposto oggi il secondo portiere Karnezis.