(ANSA) – ROMA, 5 LUG – Si è tenuta oggi presso la storica palestra Audace di Roma una seduta di allenamento degli otto atleti romani che sabato 14 luglio saranno impegnati al Centrale Live del Foro Italico sul ring e nella gabbia di Bellator Roma, prestigioso circuito americano di kickboxing e mma. Il tempio della boxe romana con oltre 100 anni di storia ha ospitato per una mattina i beniamini di casa pronti a combattere in uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo. Dopo Leonardo Caputi, sarà Gabriele Casella il primo dei quattro atleti capitolini a salire sul ring di Bellator kickboxing, seguito poi da Antonio Campagna, Davide Armanini e Mattia Faraoni, oggi insieme per l’allenamento comune: “Sarà emozionante combattere davanti al pubblico di casa – spiega Casella – anche se l’emozione può giocare brutti scherzi. Ma con i tanti amici che mi seguono siamo diventati una famiglia e il loro sostegno mi darà ancora più forza”.