(ANSA) – TORINO, 5 LUG – Sull’addio al Real in Spagna non hanno dubbi, e la trattativa tra la Juventus e Cristiano Ronaldo sarebbe già ben avviata. Dopo l’incontro tra il procuratore del giocatore Jorge Mendes e la dirigenza del Real Madrid, che sembra avere segnato la definitiva rottura tra i blancos e CR7, la strada che porta l’attaccante portoghese a Torino sembrerebbe spianata: sabato potrebbe essere il giorno fissato per chiudere l’affare. Difficilmente il giocatore, però, sarà già presente al raduno della squadra, lunedì a Torino. Al fuoriclasse, che ha preso parte ai Mondiali in Russia, potrebbe essere concesso qualche giorno extra di vacanza, per poi aggregarsi ai nuovi compagni durante la tournee negli Stati Uniti.