(ANSA) – FIRENZE, 05 LUG – Ha perso la busta con l’incasso della corsa, 1.500 euro, volata fuori dal finestrino aperto mentre percorreva l’autostrada A/1 in direzione Firenze, ma gli agenti della polstrada, ai quali ha chiesto aiuto, hanno bloccato il traffico e controllato l’asfalto fino a quando non l’hanno ritrovata. Protagonista l’autista di un bus in servizio sulla linea Firenze-Bologna aeroporto. L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa tra Calenzano e Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, ma è stato reso noto solo oggi. L’uomo, quando si è accorto di aver perso la busta, si è fermato nella prima area di servizio dove ha chiesto aiuto a una pattuglia della stradale. Gli agenti hanno allertato la centrale chiedendo l’intervento di un secondo equipaggio, per bloccare le auto in arrivo e poter così controllare l’asfalto alla ricerca della busta. I soldi sono stati trovati in pochi minuti e le auto sono state fatte ripartire.(ANSA).