(ANSA) – ROMA, 5 LUG – E’ stato Fabio Fognini, numero 16 del ranking mondiale e 19esima testa di serie, ad aggiudicarsi il derby azzurro di secondo turno contro Simone Bolelli, numero 154 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser: 6-3 6-4 6-1 il punteggio dopo poco meno di due ore di partita. Al terzo turno, raggiunto per la quarta volta in carriera, il ligure dovrà vedersela con il ceco Jiri Vesely, numero 93 del ranking mondiale, che a Wimbledon vanta gli ottavi raggiunti due anni fa. Fabio si è aggiudicato tutti e tre i precedenti con il 24enne di Pribram, l’ultimo dei quali si è giocato proprio su questi prati, lo scorso anno al secondo turno.