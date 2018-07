(ANSA) – MILANO, 4 LUG – Disagi per i viaggiatori e i pendolari oggi per lo sciopero indetto a Trenord, l’azienda di trasporto ferroviario della Lombardia, dalle 9 alle 17, dai sindacati Orsa e Cub. Le organizzazioni dei lavoratori parlano di una “adesione alta che al momento ha bloccato fra il 70 è l’80% dei convogli”. La motivazione della protesta “è l’intimidazione da parte di Trenord sui dipendenti a non fruire dei permessi previsti dalla legge 104 sui disabili e da quella sui congedi parentali”. “I lavoratori che usufruiscono di questi permessi sono considerati assenteisti dalla dirigenza prendendo in esame gli anni dal 2015 al 2017”, ha affermato il segretario lombardo di Orsa, Adriano Coscia. Trenord ha approntato autobus per l’eventuale sostituzione delle corse aeroportuali non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (no-stop) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. (ANSA).