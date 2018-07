(ANSA) – ROMA, 6 LUG – “Il decreto Dignità non risolverà in un colpo tutti i problemi degli italiani, ma ci sono tanti provvedimenti importanti che contribuiranno a migliore la qualità di vita degli italiani! Adesso la palla passa al Parlamento. Sono certo che la nostra maggioranza sosterrà ed eventualmente migliorerà questo decreto”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio sul blog delle Stelle dove osserva: “In questi giorni ci stanno arrivando mille critiche ma anche un milione di apprezzamenti. E’ curioso perché le critiche arrivano da quei politici che hanno ridotto l’Italia così come è oggi”, da governi – continua Di Maio – che “hanno creato un’Italia di precari, hanno creato crisi, paura, incertezza”.