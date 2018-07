(ANSA) – VENEZIA, 6 LUG – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 3.30 per l’incendio di cinque casette divampato all’interno di un camping a Rosolina Mare (Rovigo), in cui i componenti di una famiglia di due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti. Tre squadre accorse da Adria e Rovigo hanno spento il rogo, che ha completamente bruciato quattro casette danneggiandone una quinta. I due adulti e i quattro bambini sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e portati in ospedale per aver inalato del fumo. I bambini sono stati tratti in salvo dal papà, che dopo averne fatti uscire tre da una finestra è andato in cerca dell’ultimo nel bungalow già pieno di fumo. Tutte le altre persone occupanti le strutture ricettive sono riuscite a venire fuori autonomamente da sole. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate questa mattina poco dopo le ore 9.00. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell’incendio. (ANSA).