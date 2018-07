(ANSA) – ROMA, 6 LUG – Lewis Hamilton davanti a tutti, poi Valtteri Bottas con l’altra Mercedes e Sebastian Vettel sulla Ferrari. Sono di questi tre piloti i migliori tempi nella prima sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna, in programma domenica prossima a Silverstone. Subito dietro, nell’ordine, Daniel Ricciardo (Red Bull), Kimi Raikkonen (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull), fresco vincitore del Gp di Francia. Il campione del mondo in carica ha distanziato tutti, con il tempo di 1’27″487, precedendo di quasi quattro decimi il compagno di squadra e di cinque Vettel. Gli altri tre piloti hanno contenuto il distacco entro il secondo, mentre per gli altri la differenza in negativo è intorno ai due. Romain Grosjean, protagonista anche di un incidente senza conseguenze con la sua Haas, non ha fatto meglio di 1’29″352, precedendo poi Perez e Ocon, con la Force India, e Stroll sulla Williams. Nel corso della sessione, Verstappen si è fermato con la sua monoposto sul rettilineo d’arrivo probabilmente per un problema al cambio.