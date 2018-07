(ANSA) – ROMA, 6 LUG – I piloti UIM XCAT lanciano il loro pronostico per i quarti di finale del Mondiale di calcio Russia 2018. Impegnati a Stresa per il Grand Prix d’Italia UIM XCAT, promosso in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com e valevole come seconda tappa del campionato UIM XCAT, i piloti di motonautica si sono sfidati in un torneo di calcio balilla – sui “campi” messi a disposizione dall’Associazione “Dalla Scuola allo Stadio”, nata quest’anno per veicolare la cultura del fair play – anticipando, nella splendida cornice del Regina Palace Hotel, le partite Uruguay-Francia e Brasile-Belgio. La prima sfida ha visto l’Uruguay (rappresentato da Alfredo Amato e Daniele Martignoni dell’imbarcazione Ribot) battere la Francia (Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori di Abu Dhabi 4) con un secco 8-0. Nella seconda partita, il Brasile (Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi di Dubai Police) si è imposto per 8-5 contro il Belgio (Serafino Barlesi e Alessandro Barone dello Yacht Club Como).