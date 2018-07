(ANSA) – ROMA, 6 LUG – “Sono d’accordo con il ministro Bonafede, ma credo che tutti siamo d’accordo qui. Non ho alcun imbarazzo verso questa vicenda, perché riguarda le questioni dei diamanti e lauree in Albania di Bossi. Me le ricordo bene. Sono quelle che hanno portato la Lega a scendere all’1-2%”. Così il vicepremier Di Maio, ospite di La7, risponde a proposito delle affermazioni del ministro della Giustizia sulla sentenza sui fondi della Lega (“Le sentenze vanno rispettate, senza evocare scenari che sembrano appartenere più alla Seconda Repubblica”).