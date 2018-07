(ANSA) – BRUXELLES, 6 LUG – L’Unione europea, la Cina, la Russia e l’Iran confermano l’impegno a rispettare ed applicare in toto quanto previsto dall’accordo sul nucleare iraniano. E’ quanto si legge in una nota diffusa dai servizi dell’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini al termine della riunione ministeriale svoltasi oggi a Vienna. In questa sede i partecipanti hanno anche espresso la volontà di proteggere le loro aziende dagli effetti extraterritoriali delle sanzioni statunitensi.