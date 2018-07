(ANSA) – TORINO, 6 LUG – Il titolo della Juventus vola anche oggi in Borsa (+5,06%) sulle voci che danno per imminente il passaggio in bianconero di Cristiano Ronaldo. Il club, su richiesta della Consob, ha pubblicato sul proprio sito internet una nota nella quale precisa che “durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge” “Non bisogna aver paura delle contaminazioni. Sono juventino e se Ronaldo verrà a giocare a Torino, presentiamolo al Regio”. Il sovrintendente William Graziosi suggerisce di organizzare la presentazione del portoghese nel teatro cittadino ricordando, a margine di un impegno in Comune, che il giocatore sui social ha “330 milioni di follower”. Un bacino di potenziali spettatori e un modo per dare visibilità a un teatro che punta ad essere ‘pop’, a coprire con abbonamenti e biglietteria il 40% dei costi di funzionamento e ad arrivare al riconoscimento come Teatro Nazionale.