CARACAS – Acción Democrática (AD) ha confermato. La scissione è avvenuta e il Tavolo dell’Unità Democratica è ora orfana del partito storicamente più importante del Paese. Il Segretario Generale di Ad, Henry Ramos Allup, ha spiegato che la decisione è stata presa dopo aver riscontrato l’impossibilità di superare complessità di carattere operativo. Tra queste, la difficoltà di rispettare l’accordo firmato il 19 luglio da ben 22 organizzazioni politiche.

Lo scontro decisivo, poi, è avvenuto al momento di dover decidere la scelta del Segretario Generale. La proposta di offrire nuovamente la Segreteria Esecutiva a Ramòn Guillermo Aveledo, un intellettuale dalla solida formazione politica, si è scontrata con il veto e l’intransigenza di Voluntad Popular.

Ramos Allup quindi ha assicurato che i leader del partito visiteranno ogni angolo del Paese. Incontreranno elettori e conosceranno di prima mano le loro aspirazioni.

– Non è nostra intenzione creare un’altra piattaforma politica; una coalizione diversa al Tavolo dell’Unità Democratica- ha anche detto Ramos Allup -. La moltiplicazione di alleanze solo crea maggiori confusioni. Evita che ci si possa mettere d’accordo su una strategia comune, su un obiettivo comune.

La decisione di Acciòn Democratica aggrava la crisi dell’Opposizione al governo del presidente Maduro. E Henri Falcòn, e la coalizione che lo ha accompagnato nell’avventura elettorale, non sembrano avere ancora la forza né la capacità per proporsi come alternativa. La carenza di un punto di riferimento che possa amalgamare l’arcipelago di partiti piccoli e grandi indebolisce l’Opposizione e concede ossigeno al governo che, a sua volta, è indebolito dalla crisi economica che ne compromette la credibilità.