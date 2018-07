(ANSA) – STRESA, 6 LUG – Dubai Police domina la pole position del Grand Prix d’Italia, in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com e per la 2/a tappa del campionato Uim Xcat. L’imbarcazione guidata da Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi si è imposta sugli avversari, sfrecciando sul Lago Maggiore con il tempo di 2.26,962. A seguire The Blue Roo (Pal Virik Nilsen e Jan Trygve Braaten), Yacht Club Como (Serafino Barlesi e Alessandro Barone) e Abu Dhabi 4 (Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori). In serata si terrà l’evento “Premio Regina Palace Hotel -Anna Magnani – per i 110 dalla nascita”: nel corso della serata sarà esposto anche un pezzo della collezione “Ciao Anna”, offerta da Anna Maria Cuzzolaro. In questa occasione i piloti di XCAT si cimenteranno nell’X-tail Performance, una gara di cocktail nella quale saranno aiutati e giudicati da alcuni esperti del settore. Tra loro Alberto Fugulin, Campione Europeo IBA International Bartender Association. Alle gare di sabato e domenica sarà presente Raffaele Chiulli, Presidente Uim