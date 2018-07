(ANSA) – MILANO, 6 LUG – Il futuro del Milan resta un rebus. Al momento, con le banche asiatiche e italiane ormai chiuse, non risulta che il proprietario rossonero Li Yonghong abbia rimborsato a Elliott i 32 milioni dell’aumento di capitale, come era obbligato a fare entro oggi. Non è noto l’orario oltre il quale il covenant è considerato violato, ma sembra profilarsi l’iter per l’escussione del pegno da parte di Elliott, destinato così a entrare in possesso del club. Pare infondata la possibilità di una proroga fino a lunedì mattina.