(ANSA) – WASHINGTON, 6 LUG – L’amministrazione Trump ricorre al test del Dna per riunificare i bambini con i genitori clandestini al confine col Messico entro il 10 luglio, scadenza fissata da una corte federale per i bimbi sotto i 4 anni (26 luglio per quelli da 5 a 17 anni). Lo ha confermato il segretario del Dipartimento per la Salute Alex Azar, spiegando che i metodi usati tradizionalmente (documenti di nascita) richiedono piu’ tempo. Ma gruppi di attivisti temono che i dati del Dna possano essere usati dal governo per altri scopi e sottolineano che i bambini sono troppo giovani per dare il consenso. Azar ha riconosciuto che circa 100 dei 3000 separati sono sotto i 5 anni.