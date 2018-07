(ANSA) – SASSUOLO (MODENA), 6 LUG – Presentazione ufficiale, nel giorno del raduno, per quello che è il colpo in entrata al Sassuolo più importante del club di Squinzi: Kevin Prince Boateng. L’ex giocatore del Milan è stato prelevato dall’Eintracht Francoforte, dove ha vinto la Coppa di Germania, e ha firmato un contratto triennale con il club emiliano. “E’ stata una trattativa molto veloce – ha detto -. Ho parlato con De Zerbi che l’anno scorso mi avrebbe dovuto allenare a Las Palmas, e sono molto felice di poter lavorare con lui. Nessun’altra società in Italia mi aveva cercato, io volevo tornare vicino a Milano dove risiede la mia famiglia, e abbiamo trovato subito un accordo. Mi ha convinto il progetto Sassuolo. Vado via da campione dalla Germania dove abbiamo vinto la Coppa e ottenuto la qualificazione di Europa League. Voleva chiudere in modo perfetto questa parentesi e così è stato”.