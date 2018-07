CARACAS – En la capital de China, Beijing, se llevó a cabo la VII Reunión Técnica de la Secretaría de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, creada en 2001 para potenciar inversiones entre ambas naciones. En este encuentro, representantes de ambos gobiernos discutieron acerca de los proyectos que llevan en conjunto, enfocados principalmente a los atribuidos a las áreas de finanzas y petróleo.

El balance de este encuentro estuvo a cargo del ministro de Finanzas, Simón Zerpa, que indicó que en total se realizaron 21 reuniones con representantes del gobierno chino. En este sentido, afirmó que existe el compromiso de “avanzar juntos en la construcción de un modelo distinto y un mundo multicéntrico sin afectar a otros países, sin ser injerencista, todo bajo la premisa de desarrollo mutuo y beneficio compartido”.

Uno de los acuerdos alcanzados en estos encuentros fue con el Banco de Desarrollo de China, que se comprometió a enviar expertos económicos de distintas áreas, para aportar recomendaciones al país. Además se tuvieron reuniones con la Comisión Nacional de Desarrollo Chino, con el Ministerio de Finanzas y con la Cancillería de ese país. En materia petrolera, el gigante asiático compartirá esfuerzos para “fortalecer la producción de crudo” en Venezuela.

El multimillonario crédito aprobado por China

Lo más resaltante de estos encuentros fue el anuncio dado días atrás sobre el crédito de 5 mil millones de dólares que el gobierno chino aprobó para Venezuela, con la finalidad de financiar proyectos que impulsen la producción de petróleo.

Sobre este acuerdo, el partido Voluntad Popular (VP) ofreció una rueda de prensa en la voz de los dirigentes Francisco Sucre y Yon Goicoechea para dar a conocer su opinión. El crédito otorgado por el gobierno chino fue catalogado como ilegal por la organización naranja y afirman que la República no debe reconocerlo debido a que no fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN).