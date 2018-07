CARACAS – Il conto alla rovescia per la XXIII edizione dei Juegos Centroamericanos y del Caribe sta per giungere al termine. I giochi in questo 2018 saranno ospitati dalla città colombiana di Barranquilla dal 19 luglio al 3 agosto. Saranno circa 5800 gli sportivi in gara provenienti da 37 paesi che si sfideranno in 37 sport.

A questa manifestazione sportiva che si tiene ogni quattro anni partecipano i paesi dell’America centrale e della zona del mar dei Caraibi.

Stando da quanto è stato riferito dall’italo-venezuelano Gerardo Trotta, presidente della federazione di tiro e capo spedizione la terra di Bolìvar sarà rappresentata da 400 sportivi.

“Abbiamo ottime spettative di fare bella figura nei Juegos Centroamericanos y del Caribe. La nostra meta è chiudere la manifestazione sportiva al quarto posto. Anche se sappiamo che la Colombia farà di tutto per fare bella figura davanti ai suoi tifosi” spiega il direttivo di origine campana.

La meta della spedizione venezuelana ha superare quota 56 medaglie, cifra che è stata raggiunta nei Juegos Sudamericanos che si sono svolti pochi mesi fa a Cochabamba in Bolivia.

Le punte di lancia della spedizione del Venezuela saranno le due campionessa dell’atletica: Yulimar Rojas (nel salto triplo) e Robeilys Peinado (salto con l’asta).

“Saranno in gara tutti i big del nostro paese. Se vogliamo puntare in alto dobbiamo portare con noi i migliori” ha spiegato il presidente italo-venezuelano della federazione di tiro sportivo.

Questa sarà laseconda volta nella storia che la città di Barranquilla ospiterà i Juegos Centroamericanos y del Caribe. L’edizione del 2018 segnerà l’esordio in questi giochi di Anguila, Martinica, Guadalupe, Curazao, Guayana Francese, Sint Maarten e Turks e Caicos.

Oltre alla città di Barranquila i Centroamericanos y del Caribe avranno delle sub sedi come: Santiago de Cali, Bogotá e diversi departimenti del Atlántico. ​

(di Fioravante De Simone)