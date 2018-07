Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

CINEMA ITALIA(Film)

WORKERS – PRONTI A TUTTO

(Commedia, 2012)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Lorenzo Vignolo

Interpreti:Alessandro Tiberi, Francesco Pannofino, Dario Bandiera, Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci

Italia, terzo millennio. Attorno all’agenzia interinale “Workers” di Sandro(Alessandro Bianchi)e Filippo(Michelangelo Pulci)ruotano giovani disoccupati, disponibili ai lavori più strani. Tantissime persone, dalle storie più disparate, si rivolgono a loro nella speranza di trovare un’occupazione, costretti a fare un lavoro che mai nessuno vorrebbe fare. Commedia sul precariato con tanta allegria.

ITALIAN BEAUTY(Magazine)

Quotidiano di Rai Italiadedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italyper conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

Lunedì 9 Luglio 2018

Arte. Gian Lorenzo Bernini.Tomaso Montanari svela come la vicenda dell’abdicazione di Cristina di Svezia e l’elezione di Papa Alessandro VII abbiano orientato la produzione berniniana.

Territorio. Navigando lungo le correnti dei maggiori fiumi italiani, si possono godere straordinari paesaggi e fare incontri insoliti e sorprendenti. Il Pocon la sponda della provincia di Reggio Emilia, dove il grande fiume è sempre stato molto amato e vissuto.

Inizia la serie Italiani, un racconto dei grandi personaggi del nostro paese che hanno fatto la storia nel XX secolo: protagonisti di questa puntata, le icone della tv Sergio Pugliese e Vittorio Veltroni.

Martedì 10 Luglio 2018

Arte. Gian Lorenzo Bernini. InPiazza San Pietro a Roma con lo storico dell’arte Tomaso Montanari, per analizzare gli effetti teatrali studiati dal grande Bernini che incantano i visitatori di tutti i tempi.

Territorio. Il territorio raccontato attraverso le sue vie d’acqua: Boretto, in provincia di Reggio Emilia, è il principale porto fluviale emiliano. E’ stato teatro di esaltanti competizioni di motonautica.

Italiani.Continua la storia di Sergio Pugliese e Vittorio Veltroni: un doppio ritratto intrecciato, firmato da Enrico Salvatori, che racconta il ruolo che questi due personaggi di grande spessore hanno avuto nella complessa e affascinante nascita della tv di massa.

Mercoledì 11 Luglio 2018

Arte. Gian Lorenzo Bernini. Tomaso Montanari svela le soluzioni escogitate dal Bernini per risolvere le polemiche connesse alla Statua equestre di Costantino, posizionata all’interno della Basilica di San Pietro.

Territorio. Risalendo il Po dall’Emilia alla Lombardia, si scoprono personaggi curiosi, che incarnano aspetti caratteristici di questo lembo d’Italia.

Italiani. La storia dei due mostri sacri della televisione italiana Sergio Pugliese e Vittorio Veltroni è una storia a tutto tondo che va di pari passo con gli anni della guerra e della ricostruzione, con i nomi che hanno segnato un’epoca, con innovazioni tecnologiche ed editoriali.

Giovedì 12 Luglio 2018

Arte. Più pontefici fanno leva sulle acclamatissime abilità del Bernini, per conquistare diplomaticamente i favori di sovrani, oltre i confini dello Stato Papale.

Territorio. Navigando lungo le correnti del Po, a Stellata, in provincia di Ferrara, dove una bellissima fortezza estense vigila da secoli sulle correnti del grande fiume.

Italiani. Si conclude il racconto dedicato a due personaggi che hanno contribuito a far nascere la tv italiana: Sergio Pugliese e Vittorio Veltroni.

Venerdì 13 Luglio 2018

Arte. Nel Seicento la fama del grande Gian Lorenzo Berninivalica i confini di Roma e raggiunge le città e le corti più prestigiose.

Essere il soggetto di un suo busto in marmo significa attestare il proprio potere, consente di oltrepassare il presente e raggiungere l’eternità.

Territorio. Avvicinandosi alla foce del Po, si scopre come il tracciato del più grande fiume italiano sia cambiato molte volte, trasformando spesso il territorio in maniera impressionante.

Italiani. Protagonista: Giorgio La Pira, politico rivoluzionario, sempre in prima linea nelle lotte a favore dei più poveri.

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italiadedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

L’episodio di oggi di Italian Beautyracconta un’unica storia.

Con una barca a remi, Guido Morandini ha raggiunto una zona affascinante, dove risiede un’antica comunità di pescatori che parlano ancora dialetto veneto, sebbene, di fatto, siano in Friuli nella Laguna di Maranoe che tramandano di generazione in generazione canzoni d’altri tempi per mantenere un legame con il loro territorio.

CRISTIANITÀ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianitàè uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterredi italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skypecon i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Il viaggio di Papa Francesco a Bari, il ruolo dell’ecumenismo e la pace nel Medio Oriente, le religioni e il cammino dei popoli. E ancora: San Benedetto da Norcia patrono d’Europa e le radici cristiane dei Paesi europei, l’Europa moderna e la salvaguardia dei popoli europei e della loro cultura millenaria, il monachesimo tra cultura e lavoro della terra, l’attualità del motto “Ora et Labora” e le grandi trasformazioni del mondo contemporaneo. E ancora: i missionari italiani e il loro cammino dall’Europa al mondo, l’impegno dei missionari per la formazione culturale soprattutto delle giovani generazioni e lo sviluppo specialmente nelle terre più povere e abbandonate, le famiglie italiane tra emigrazione e radicamento alla terra d’origine, i legami e i luoghi d’incontro tra gli odierni abitanti dello stivale e quelli che vivono e operano oltreoceano, specialmente nel Continente americano. Questi i temi principali di Cristianità nell’antivigilia della festa del santo patrono del Continente europeo.

Dopo la S. Messache si celebra nella Basilica San Trofimena in Minori (Salerno), l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

La puntata è arricchita da servizi, collegamenti e interviste tra le quali spicca quella al Console Generale, Ministro Francesco Genuardi.

Tra gli ospiti: il Cardinale Francesco Coccopalmerio,presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Teti Legislativi; Padre Luigi De Giambattista,consigliere generale dei Missionari Guanelliani; Marco Giudici,direttore di Rai World.

