(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Kelly Kraft vola al comando della classifica del The Greenbrier, torneo del PGA Tour di golf. Sul percorso dell’Old White TPC (par 70), a White Sulphur Springs nel West Virginia (Stati Uniti), l’americano a metà gara con 127 (-13) colpi precede in classifica il connazionale Webb Simpson, scivolato al 2/o posto al fianco dell’indiano Anirban Lahiri (128, -12). Quarto posto per Jason Kokrak (129, -11), 5/o per il sudcoreano Whee Kim e lo statunitense Harold Varner III (130, -10). Chiudono la Top 10, in 8/a posizione, tra gli altri, Xander Schauffele (campione in carica) e l’emergente Joaquin Niemann (132, -8). Mentre Jim Furyk, capitano degli States alla prossima Ryder Cup (28-30 settembre, Parigi), è 24/o (134, -6). Stesso score per Bubba Watson. Solo 33/o, infine, Phil Mickelson (135, -5). Brutto crollo per l’americano, tra i favoriti della vigilia, lontano ora 8 colpi dal leader. (ANSA).