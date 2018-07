(ANSA) – NAPOLI, 7 LUG – L’autista di un bus dell’Azienda Napoletana Mobilità, T.M., di 42 anni, è stato minacciato e aggredito verbalmente dai passeggeri esasperati dalla lunga attesa alle fermate. L’episodio, accaduto ieri, in una delle fermate della linea C44, è stato reso noto dall’Usb. “Purtroppo non è più una novità – dice Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB – Questi sono i risultati dei continui tagli al servizio, in cui a farne le spese sono principalmente i cittadini che, sbagliando, si scagliano verso il personale, scatenando una vera e proprio guerra tra poveri”. “Ci auguriamo – conclude Sansone – che con il piano concordatario che dovrebbe portare alla salvezza dell’Azienda, si faccia davvero giustizia attraverso la riorganizzazione dell’organigramma manageriale, responsabile del programma d’esercizio. Rilanciamo fortemente lo sciopero del 13 luglio, affinché il Comune metta finalmente al centro il diritto alla mobilità dei cittadini che spesso coincide con la sicurezza dei lavoratori”. (ANSA).