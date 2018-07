(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Una sfida tra due mostri sacri del golf con in palio 10 milioni di dollari. Tra eterni rivali che col tempo sono diventati amici. Presto Tiger Woods e Phil Mickelson, tra i più grandi campioni della disciplina, si troveranno l’uno di fronte all’altro sul green per l’ennesima battaglia della loro carriera. Non saranno più i fenomeni di un tempo, ma sono ancora oggi tra i big più amati della storia di questo sport. Il match dovrebbe disputarsi a Las Vegas, con la data ancora da decidere. In corso le trattative con le più importanti emittenti televisive al mondo per trasmettere l’esibizione golfistica, a suon di dollari, del secolo. Tra 2 fuoriclasse statunitensi pronti a duellare in quello che si annuncia un autentico show. Parte del ricavato potrebbe essere devoluto in beneficienza, con gli americani che vogliono dare il via a uno spettacolo da protrarsi nel tempo. Per dare sempre più lustro a uno sport in continua evoluzione.