(ANSA) – ROMA, 07 LUG – “Non ho avuto il tempo di pensare all’operazione Cristiano Ronaldo-Juventus perché per fortuna ho tanto lavoro da fare con la Roma e sono concentrato su questo. Ma se alla fine dovesse arrivare penso sarà un bene per il campionato italiano”. Lo ha dichiarato il ds della Roma, Monchi, nel giorno della presentazione a Trigoria dei nuovi acquisti Ante Coric e William Biada. “L’arrivo di un giocatore importante è sempre buono, ma non posso fare una valutazione più approfondita perché sono stato davvero impegnato ultimamente” ha aggiunto il dirigente spagnolo.