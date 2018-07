(ANSA) – ROMA, 7 LUG – E’ la Mercedes di Lewis Hamilton la più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di F1 che si corre domani a Silverstone. Il pilota britannico ha fatto segnare il tempo di 1’26″722 precedendo il ferrarista Kimi Raikkonen (1’26″815) e il compagno di squadra Valtteri Bottas (1’27″364). Quarto tempo per la Rossa di Sebastian Vettel (1’27″851), che ha chiuso anzitempo la sessione per alcuni problemi al collo. Seguono le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Ottimo settimo crono (1’28″146) per il monegasco Charles Leclerc (AlfaRomeo-Sauber).