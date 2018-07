(ANSA) – TORINO, 7 LUG – Salvatore Sirigu sarà il portiere del Torino fino al 2022. Il club granata annuncia sul proprio sito di avere rinnovato il contratto col giocatore, dallo scorso anno in granata dopo una lunga parentesi all’estero tra Francia e Spagna. Una trattativa lampo quella che si è chiusa oggi e che prevede un adeguamento di stipendio per l’estremo difensore del Torino, tornato nel giro della Nazionale dopo l’ottima stagione disputata al primo anno in granata tanto da suscitare l’interesse di top club come il Napoli.